CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bouygues von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bouygues-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Bouygues-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bouygues-Anteile an diesem Tag 30,16 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Bouygues-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,156 Bouygues-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.01.2026 gerechnet (45,39 EUR), wäre das Investment nun 1 504,97 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,50 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Bouygues belief sich jüngst auf 17,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at