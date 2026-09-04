Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et d'Aeronefs Aktie

Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et d'Aeronefs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M45W / ISIN: FR0006174348

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Rentabler Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Einstieg? 04.09.2026 10:03:59

CAC 40-Titel Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bureau Veritas Registre International de Classification...

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs gewesen.

Das Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Anteile bei 24,75 EUR. Bei einem Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,404 Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 101,01 EUR, da sich der Wert einer Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Aktie am 03.09.2026 auf 27,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,10 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs bezifferte sich zuletzt auf 12,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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