Bureau Veritas Aktie
WKN DE: A0M45W / ISIN: FR0006174348
|Hochrechnung
|
18.09.2026 10:04:01
CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bureau Veritas SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Bureau Veritas SA-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 18,47 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,415 Bureau Veritas SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 149,40 EUR, da sich der Wert einer Bureau Veritas SA-Aktie am 17.09.2026 auf 27,59 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +49,40 Prozent.
Der Börsenwert von Bureau Veritas SA belief sich jüngst auf 12,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bureau Veritas SA
Analysen zu Bureau Veritas SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bureau Veritas SA
|27,10
|-1,24%