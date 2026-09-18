Bureau Veritas Aktie

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WKN DE: A0M45W / ISIN: FR0006174348

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Hochrechnung 18.09.2026 10:04:01

CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bureau Veritas SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bureau Veritas SA-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Bureau Veritas SA-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 18,47 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,415 Bureau Veritas SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 149,40 EUR, da sich der Wert einer Bureau Veritas SA-Aktie am 17.09.2026 auf 27,59 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +49,40 Prozent.

Der Börsenwert von Bureau Veritas SA belief sich jüngst auf 12,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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