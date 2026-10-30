CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bureau Veritas SA von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Bureau Veritas SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Bureau Veritas SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Bureau Veritas SA-Aktie bei 21,46 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Bureau Veritas SA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,660 Bureau Veritas SA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 29,08 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 135,51 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 35,51 Prozent.

Alle Bureau Veritas SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at