Bureau Veritas Aktie
WKN DE: A0M45W / ISIN: FR0006174348
|Rentables Bureau Veritas SA-Investment?
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06.11.2026 10:03:30
CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bureau Veritas SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Bureau Veritas SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Bureau Veritas SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,21 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 34,235 Bureau Veritas SA-Papiere. Die gehaltenen Bureau Veritas SA-Anteile wären am 05.11.2026 1 034,58 EUR wert, da der Schlussstand 30,22 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 3,46 Prozent gestiegen.
Der Bureau Veritas SA-Wert an der Börse wurde auf 13,28 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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