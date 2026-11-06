CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bureau Veritas SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Bureau Veritas SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Bureau Veritas SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Bureau Veritas SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,21 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 34,235 Bureau Veritas SA-Papiere. Die gehaltenen Bureau Veritas SA-Anteile wären am 05.11.2026 1 034,58 EUR wert, da der Schlussstand 30,22 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 3,46 Prozent gestiegen.

Der Bureau Veritas SA-Wert an der Börse wurde auf 13,28 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at