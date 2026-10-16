Bureau Veritas Aktie
WKN DE: A0M45W / ISIN: FR0006174348
|Lukrative Bureau Veritas SA-Investition?
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16.10.2026 10:03:30
CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bureau Veritas SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Bureau Veritas SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 18,04 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Bureau Veritas SA-Aktie investiert hat, hat nun 55,438 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 27,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 547,84 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54,78 Prozent zugenommen.
Bureau Veritas SA war somit zuletzt am Markt 12,26 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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