Bureau Veritas Aktie
WKN DE: A0M45W / ISIN: FR0006174348
|Lohnende Bureau Veritas SA-Investition?
|
09.10.2026 10:04:05
CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: Wäre eine Bureau Veritas SA-Anlage von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?
Das Bureau Veritas SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Bureau Veritas SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26,40 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Bureau Veritas SA-Aktie investiert hat, hat nun 3,788 Anteile im Depot. Die gehaltenen Bureau Veritas SA-Papiere wären am 08.10.2026 99,09 EUR wert, da der Schlussstand 26,16 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,91 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Bureau Veritas SA belief sich zuletzt auf 11,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bureau Veritas SA
Analysen zu Bureau Veritas SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bureau Veritas SA
|27,04
|3,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.