CAC 40-Titel Bureau Veritas SA-Aktie: Wäre eine Bureau Veritas SA-Anlage von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bureau Veritas SA-Einstiegs gewesen.

Das Bureau Veritas SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Bureau Veritas SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26,40 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Bureau Veritas SA-Aktie investiert hat, hat nun 3,788 Anteile im Depot. Die gehaltenen Bureau Veritas SA-Papiere wären am 08.10.2026 99,09 EUR wert, da der Schlussstand 26,16 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,91 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bureau Veritas SA belief sich zuletzt auf 11,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at