CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cap Gemini-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Cap Gemini-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Cap Gemini-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Cap Gemini-Anteile 81,50 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 122,699 Cap Gemini-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.05.2026 auf 96,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 865,03 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 11 865,03 EUR, was einer positiven Performance von 18,65 Prozent entspricht.

Insgesamt war Cap Gemini zuletzt 16,42 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at