CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cap Gemini von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Cap Gemini-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Cap Gemini-Anteilen an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 83,04 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cap Gemini-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,042 Cap Gemini-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 637,76 EUR, da sich der Wert einer Cap Gemini-Aktie am 22.01.2026 auf 136,00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63,78 Prozent zugenommen.

Cap Gemini wurde am Markt mit 22,51 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at