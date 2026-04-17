CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cap Gemini-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Cap Gemini-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Cap Gemini-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Cap Gemini-Papier 80,30 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 12,453 Cap Gemini-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 356,79 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Anteils am 16.04.2026 auf 108,95 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +35,68 Prozent.

Alle Cap Gemini-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at