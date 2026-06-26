Cap Gemini Aktie

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WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338

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Cap Gemini-Anlage im Blick 26.06.2026 10:03:50

CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cap Gemini von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Cap Gemini-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cap Gemini-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Cap Gemini-Papier bei 169,65 EUR. Bei einem Cap Gemini-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58,945 Cap Gemini-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 88,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 5 216,62 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,83 Prozent verringert.

Insgesamt war Cap Gemini zuletzt 15,11 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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