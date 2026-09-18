Cap Gemini Aktie

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WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338

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Cap Gemini-Investition im Blick 18.09.2026 10:04:01

CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cap Gemini von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Cap Gemini-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurden Cap Gemini-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 165,95 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cap Gemini-Aktie investiert, befänden sich nun 60,259 Cap Gemini-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 453,75 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Anteils am 17.09.2026 auf 107,10 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,46 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 17,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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