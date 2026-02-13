Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
|Cap Gemini-Investition im Blick
|
13.02.2026 10:03:58
CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cap Gemini von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das Cap Gemini-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 135,30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,391 Cap Gemini-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cap Gemini-Papiers auf 99,74 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 737,18 EUR wert. Mit einer Performance von -26,28 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Cap Gemini belief sich jüngst auf 17,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
