CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cap Gemini-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Cap Gemini-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Cap Gemini-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Cap Gemini-Anteile betrug an diesem Tag 166,80 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 59,952 Cap Gemini-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cap Gemini-Aktie auf 147,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 839,93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,60 Prozent verringert.

Der Cap Gemini-Wert an der Börse wurde auf 24,79 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at