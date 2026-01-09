Cap Gemini Aktie
CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cap Gemini-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Cap Gemini-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Cap Gemini-Anteile betrug an diesem Tag 166,80 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 59,952 Cap Gemini-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cap Gemini-Aktie auf 147,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 839,93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,60 Prozent verringert.
Der Cap Gemini-Wert an der Börse wurde auf 24,79 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
