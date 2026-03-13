CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cap Gemini-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Cap Gemini eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 13.03.2021 wurden Cap Gemini-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Cap Gemini-Papier letztlich bei 144,75 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 69,085 Cap Gemini-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 436,96 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Papiers am 12.03.2026 auf 107,65 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 25,63 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Cap Gemini zuletzt 18,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at