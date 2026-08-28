Cap Gemini Aktie

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WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338

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Lukrative Cap Gemini-Investition? 28.08.2026 10:03:39

CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cap Gemini-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Cap Gemini eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cap Gemini-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 191,00 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hat, hat nun 52,356 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 5 732,98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 109,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 42,67 Prozent.

Cap Gemini war somit zuletzt am Markt 18,08 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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