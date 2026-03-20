CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cap Gemini von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cap Gemini-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Cap Gemini-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 79,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,263 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.03.2026 auf 101,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,73 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,73 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Cap Gemini bezifferte sich zuletzt auf 17,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at