Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
|Investmentbeispiel
|
11.09.2026 10:03:35
CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cap Gemini von vor einem Jahr verloren
Am 11.09.2025 wurde das Cap Gemini-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 121,80 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hat, hat nun 8,210 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 833,33 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Anteils am 10.09.2026 auf 101,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16,67 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Cap Gemini belief sich jüngst auf 17,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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