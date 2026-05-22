Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
|Investmentbeispiel
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22.05.2026 10:04:00
CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cap Gemini-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 22.05.2025 wurde das Cap Gemini-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cap Gemini-Anteile bei 147,90 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,676 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.05.2026 69,27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 102,45 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 30,73 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 17,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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