Cap Gemini Aktie

Cap Gemini für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338

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Cap Gemini-Performance im Blick 29.05.2026 10:03:53

CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cap Gemini von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Cap Gemini-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cap Gemini-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 157,50 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cap Gemini-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,349 Cap Gemini-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 642,86 EUR, da sich der Wert einer Cap Gemini-Aktie am 28.05.2026 auf 101,25 EUR belief. Damit wäre die Investition 35,71 Prozent weniger wert.

Cap Gemini wurde am Markt mit 17,08 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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