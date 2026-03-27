Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
|Performance unter der Lupe
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27.03.2026 10:05:09
CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cap Gemini von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cap Gemini-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 147,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,798 Cap Gemini-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 653,98 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Anteils am 26.03.2026 auf 96,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 34,60 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Cap Gemini einen Börsenwert von 16,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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