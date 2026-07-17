Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
|Langfristige Investition
|
17.07.2026 10:03:58
CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cap Gemini von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cap Gemini-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Cap Gemini-Anteile bei 137,75 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 72,595 Cap Gemini-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 622,14 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Anteils am 16.07.2026 auf 91,22 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 33,78 Prozent.
Cap Gemini war somit zuletzt am Markt 15,77 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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