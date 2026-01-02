Cap Gemini Aktie

Cap Gemini für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338

Hochrechnung 02.01.2026 10:03:35

CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cap Gemini von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cap Gemini-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Cap Gemini-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 156,65 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,384 Cap Gemini-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 908,08 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Anteils am 31.12.2025 auf 142,25 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 9,19 Prozent.

Der Börsenwert von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 23,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

