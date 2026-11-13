Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
|Profitable Cap Gemini-Anlage?
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13.11.2026 10:03:46
CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cap Gemini-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Cap Gemini-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Cap Gemini-Anteile betrug an diesem Tag 172,45 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cap Gemini-Aktie investiert, befänden sich nun 5,799 Cap Gemini-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 126,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 733,84 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,62 Prozent verringert.
Der Marktwert von Cap Gemini betrug jüngst 21,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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