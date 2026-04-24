CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cap Gemini-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cap Gemini-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Cap Gemini-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 132,00 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hat, hat nun 75,758 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 625,00 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Papiers am 23.04.2026 auf 100,65 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 23,75 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Cap Gemini einen Börsenwert von 18,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at