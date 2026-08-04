CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carrefour von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Carrefour eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 04.08.2025 wurde das Carrefour-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Carrefour-Papier an diesem Tag bei 12,30 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Carrefour-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 813,008 Carrefour-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Carrefour-Aktie auf 15,86 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 894,31 EUR wert. Damit wäre die Investition um 28,94 Prozent gestiegen.

Carrefour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,28 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at