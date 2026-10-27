CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carrefour-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Carrefour-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Carrefour-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Carrefour-Aktie an diesem Tag bei 12,93 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, hätte er nun 773,395 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 13,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 653,52 EUR wert. Mit einer Performance von +6,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Carrefour belief sich zuletzt auf 9,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at