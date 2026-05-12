Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Rentable Carrefour-Investition?
|
12.05.2026 10:04:15
CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Carrefour von vor einem Jahr abgeworfen
Die Carrefour-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Carrefour-Aktie an diesem Tag bei 13,83 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Carrefour-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 723,066 Carrefour-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 360,81 EUR, da sich der Wert eines Carrefour-Anteils am 11.05.2026 auf 17,10 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,61 Prozent zugenommen.
Carrefour markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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