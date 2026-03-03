CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carrefour von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Carrefour-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Carrefour-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,26 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Carrefour-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 70,126 Carrefour-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Carrefour-Aktie auf 15,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 114,66 EUR wert. Damit wäre die Investition 11,47 Prozent mehr wert.

Carrefour wurde am Markt mit 11,23 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at