CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carrefour-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Carrefour-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Carrefour-Aktie bei 13,39 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Carrefour-Papier investiert hätte, befänden sich nun 74,710 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.04.2026 1 229,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,46 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 229,73 EUR entspricht einer Performance von +22,97 Prozent.

Der Marktwert von Carrefour betrug jüngst 11,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at