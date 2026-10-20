CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Carrefour eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Carrefour-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,63 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 44,181 Carrefour-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 717,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,25 EUR belief. Mit einer Performance von -28,21 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Carrefour belief sich zuletzt auf 11,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at