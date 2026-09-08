CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Carrefour-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Carrefour-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,99 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 58,875 Carrefour-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,27 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 957,90 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 4,21 Prozent.

Alle Carrefour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at