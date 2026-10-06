Carrefour Aktie

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WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

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Profitables Carrefour-Investment? 06.10.2026 10:03:24

CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Carrefour-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Carrefour-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,17 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Carrefour-Aktie investiert, befänden sich nun 618,429 Carrefour-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 15,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 585,65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,14 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Carrefour belief sich jüngst auf 10,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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