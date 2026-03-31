CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Carrefour-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Carrefour-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,45 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Carrefour-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 647,459 Carrefour-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 116,54 EUR, da sich der Wert eines Carrefour-Papiers am 30.03.2026 auf 15,63 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 1,17 Prozent.

Carrefour markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at