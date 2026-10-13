Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Profitabler Carrefour-Einstieg?
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13.10.2026 10:03:47
CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor 5 Jahren verdient
Am 13.10.2021 wurde das Carrefour-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,23 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Carrefour-Aktie investierten, hätten nun 6,566 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Carrefour-Aktie auf 15,91 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,46 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 4,46 Prozent.
Carrefour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,30 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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