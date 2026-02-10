CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carrefour-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Carrefour gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Carrefour-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 21,33 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 46,891 Carrefour-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.02.2026 gerechnet (14,87 EUR), wäre die Investition nun 697,28 EUR wert. Mit einer Performance von -30,27 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Carrefour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at