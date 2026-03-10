CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carrefour-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Carrefour-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Carrefour-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Carrefour-Anteile bei 21,38 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Carrefour-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 467,825 Carrefour-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.03.2026 auf 15,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 082,88 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,17 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Carrefour belief sich zuletzt auf 10,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at