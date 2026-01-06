Carrefour Aktie

Carrefour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

Carrefour-Performance im Blick 06.01.2026 10:03:44

CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carrefour-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Carrefour-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Carrefour-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Carrefour-Anteile betrug an diesem Tag 15,34 EUR. Bei einem Carrefour-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 651,890 Carrefour-Aktien. Die gehaltenen Carrefour-Papiere wären am 05.01.2026 9 273,14 EUR wert, da der Schlussstand 14,23 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 7,27 Prozent.

Carrefour markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Carrefour S.A. 14,12 -0,46%

Carrefour S.A. 14,12 -0,46% Carrefour S.A.

