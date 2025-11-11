Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Rentable Carrefour-Investition?
|
11.11.2025 10:03:38
CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carrefour von vor 5 Jahren angefallen
Das Carrefour-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,33 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Carrefour-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69,784 Carrefour-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 918,35 EUR, da sich der Wert eines Carrefour-Papiers am 10.11.2025 auf 13,16 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,16 Prozent verringert.
Carrefour wurde am Markt mit 9,20 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
