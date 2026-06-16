CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: Wäre eine Anlage in Carrefour von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Carrefour gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Carrefour-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 60,772 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 001,82 EUR, da sich der Wert einer Carrefour-Aktie am 15.06.2026 auf 16,49 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 0,18 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Carrefour eine Börsenbewertung in Höhe von 11,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at