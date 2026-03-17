CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: Hätte sich eine Crédit Agricole-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Wer vor Jahren in Crédit Agricole eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Crédit Agricole-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Crédit Agricole-Papier an diesem Tag 16,55 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60,441 Crédit Agricole-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 990,63 EUR, da sich der Wert einer Crédit Agricole-Aktie am 16.03.2026 auf 16,39 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 0,94 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Crédit Agricole belief sich zuletzt auf 46,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at