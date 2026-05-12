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Crédit Agricole Aktie

Crédit Agricole für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

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Frühe Investition 12.05.2026 10:04:15

CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Crédit Agricole von vor einem Jahr gerechnet?

Vor Jahren Crédit Agricole-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Crédit Agricole-Papier statt. Diesen Tag beendete die Crédit Agricole-Aktie bei 17,00 EUR. Bei einem Crédit Agricole-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,882 Crédit Agricole-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Crédit Agricole-Papiers auf 17,15 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,88 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,88 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Crédit Agricole betrug jüngst 48,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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