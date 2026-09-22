CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Crédit Agricole-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Crédit Agricole gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Crédit Agricole-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Crédit Agricole-Anteile betrug an diesem Tag 8,42 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investiert hat, hat nun 118,819 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 163,69 EUR, da sich der Wert eines Crédit Agricole-Papiers am 21.09.2026 auf 18,21 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 116,37 Prozent erhöht.

Insgesamt war Crédit Agricole zuletzt 55,62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at