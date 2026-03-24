CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Crédit Agricole-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Crédit Agricole-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Crédit Agricole-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,94 EUR. Bei einem Crédit Agricole-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 005,935 Crédit Agricole-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,18 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 16 276,03 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +62,76 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Crédit Agricole eine Börsenbewertung in Höhe von 45,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at