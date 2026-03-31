Crédit Agricole Aktie

Crédit Agricole für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Crédit Agricole-Investment 31.03.2026 10:03:49

CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Crédit Agricole-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Crédit Agricole-Aktie Anlegern gebracht.

Die Crédit Agricole-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Crédit Agricole-Papier bei 11,60 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Crédit Agricole-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,617 Crédit Agricole-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 15,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136,58 EUR wert. Damit wäre die Investition 36,58 Prozent mehr wert.

Der Crédit Agricole-Wert an der Börse wurde auf 44,87 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

mehr Nachrichten

Analysen zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

mehr Analysen
12.06.24 Crédit Agricole Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 15,95 0,85% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX dreht in die Gewinnzone -- DAX mit leichtem Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen