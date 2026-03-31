Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Crédit Agricole-Investment
|
31.03.2026 10:03:49
CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Crédit Agricole-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Crédit Agricole-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Crédit Agricole-Papier bei 11,60 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Crédit Agricole-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,617 Crédit Agricole-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 15,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136,58 EUR wert. Damit wäre die Investition 36,58 Prozent mehr wert.
Der Crédit Agricole-Wert an der Börse wurde auf 44,87 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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