CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Crédit Agricole-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Crédit Agricole-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Crédit Agricole-Aktie bei 8,97 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Crédit Agricole-Aktie investiert, befänden sich nun 111,492 Crédit Agricole-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 966,72 EUR, da sich der Wert eines Crédit Agricole-Anteils am 12.01.2026 auf 17,64 EUR belief. Mit einer Performance von +96,67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Crédit Agricole-Wert an der Börse wurde auf 53,49 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at