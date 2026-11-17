Vor Jahren in Crédit Agricole-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Crédit Agricole-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,14 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Crédit Agricole-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,859 Crédit Agricole-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (15,85 EUR), wäre das Investment nun 156,27 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 56,27 Prozent.

Crédit Agricole wurde am Markt mit 47,91 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at