Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Hochrechnung
|
17.11.2026 10:03:25
CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Crédit Agricole-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,14 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Crédit Agricole-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,859 Crédit Agricole-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (15,85 EUR), wäre das Investment nun 156,27 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 56,27 Prozent.
Crédit Agricole wurde am Markt mit 47,91 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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