CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Crédit Agricole-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Crédit Agricole-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7,24 EUR. Bei einem Crédit Agricole-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 381,935 Crédit Agricole-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 09.02.2026 25 130,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,19 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 151,30 Prozent vermehrt.

Crédit Agricole markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at