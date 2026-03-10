CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Crédit Agricole eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Crédit Agricole-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,73 EUR. Bei einem Crédit Agricole-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,454 Crédit Agricole-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 190,03 EUR, da sich der Wert eines Crédit Agricole-Papiers am 09.03.2026 auf 16,59 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 190,03 EUR, was einer positiven Performance von 90,03 Prozent entspricht.

Crédit Agricole markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 46,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at