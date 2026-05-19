CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Crédit Agricole-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,87 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Crédit Agricole-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84,246 Crédit Agricole-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.05.2026 auf 16,83 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 417,44 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 41,74 Prozent.

Crédit Agricole erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at